Feltri contro i ciclisti interviene il fratello di Scarponi | Ucciso una seconda volta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 26 settembre 2024)ildi: “una” – Ci ha sempre abituato ad esternazioni discutibili Vittorio, ma stal’affermazione è di quelle choc. «I? Mi piacciono solo quando vengono investiti», ha dichiarato l’ottantunenne direttore editoriale de «Il Giornale» e consigliere regionale per Fratelli d’Italia, nel corso dell’evento «La grande Milano. Dimensione smart city», organizzato per celebrare il cinquantennale del quotidiano, presso il Circolo Filologico Milanese. ( dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, chi è e cosa fa il nuovo corteggiatore Valerio Leggi anche: Funerali Luca Salvadori, la famosa conduttrice in lacrime: non ha rettoildi: “una” «Milano continua a svilupparsi in meglio.