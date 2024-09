Faenza Coach Garelli apre un nuovo ciclo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Unprogetto basato su giovani di qualità e ambiziosi e su senatori che vogliono portare in alto il nome di. I Blacks 2024/25 hanno aperto uncapitolo nel loro libro della serie B Nazionale, campionato che quest’anno disputeranno per il decimo anno consecutivo e in cui possono vantare la partecipazione ai playoff in tutte le stagioni, tranne che in quella d’esordio. La dirigenza ha deciso di salutare gran parte del gruppo che in tre anni aveva conquistato una semifinale e una finale playoff, un secondo posto in campionato e la semifinale di Supercoppa e di Coppa Italia, per dare vita a uncorso, affidandolo a Luigi. In estate l’allenatore ha firmato un triennale, con l’ultimo anno che potrebbe vederlo diventare dirigente, contratto che testimonia quanto la società si fidi di lui.