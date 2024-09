Devastante schianto tra camion e furgone | il terribile bilancio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ancora un tragico incidente sulle strade italiane. Stavolta, però, il sinistro ha avuto conseguenze molto gravi. Oggi, all’ora di pranzo, c’è stato untra une un. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma loha avuto conseguenze veramente drammatiche. Ilinfatti è disastroso. (Continua) Leggi anche: Crolla un ponte nel pisano, interviene il sindaco: la situazione Leggi anche:incidente in Italia tra: ilè pesantissimo Tragico incidente,traOggi, all’ora di pranzo, un furgoncino e unsi sono scontrati violentemente. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per gestire l’emergenza e effettuare i rilievi necessari.