Come creare un trucco glow senza apparire lucide

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilè un tema che catalizza tendenze skincare e make up da qualche anno. Un trend che non sembra attenuarsi ma che non è così facile da gestire/realizzare. Il rischio, quando si vuole ottenere un, è quello di farla pelle lucida. Per questi e altri segreti, Amica si è rivolta a una delle make up artist più famose e con più esperienza nei backstage delle sfilate: Val Garland. Nata a Bristol, il 3 febbraio 1959, ha cominciato la sua carrierahairstylist. Per poi diventare la key artist di sfilate importanti nelle più importanti città delle Fashion Week. Con un’esperienza decennale, a fianco di Vivienne Westwood.