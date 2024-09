Casnigo schianto frontale tra auto | due feriti in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024). È di duein codice giallo il bilancio dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di giovedì 26 settembre a, in via Lungo Romna. L’allarme è scattato attorno alle 17.30: secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Gandino, ai quali sono stati affidati i rilievi del sinistro, una Fiat Panda condotta da una 69enne di Gandino, proveniente dalla via Carrali, si è immessa sulla via non accorgendosi dell’arrivo di una Volkswagen Tiguan, alla cui guida c’era un 49enne. Inevitabile, a quel punto, l’impattotra le due vetture: dopo le prime cure prestate sul posto, l’uomo è stato condotto in codice giallo all’di Piario, mentre la donna in codice giallo alle Gavazzeni di Bergamo. Sul luogo dell’incidente anche due ambulanze e i vigili del fuoco di Bergamo che hanno messo in sicurezza le vetture e gestito la pulizia della strada.