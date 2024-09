Calcio Fonseca | Prima scarso poi genio? Noi latinos siamo così

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (askanews) – Sfruttare la scia creata con la vittoria nel derby. E’ il mantra del Milan diche è alla vigilia della partita con il Lecce: “Dobbiamo confermare chein crescita – afferma il tecnico rossonero – la vittoria nel derby ha un senso se vinciamo col Lecce, anche perché dobbiamo recuperare dei punti. Ci sono tante motivazioni per vincere domani. Per me è una partita pericolosa dopo il derby, dobbiamo stare attenti: non possbagliare, dobbiamo vincere. Dobbiamo avere continuità e per avere continuità, se posfar giocare la stessa squadra Morata ha avuto una contusione, una borsite ed è in dubbio. Vediamo domani”. Sul recupero di Leao: “Stiamo lavorando molto, anche individualmente con Rafa, difensivamente. Ed è chiaro per tutti che Leao sta crescendo; può fare meglio, ma sta crescendo difensivamente.