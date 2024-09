Bologna-Monza in tv | data orario e canale ottavi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Saràneglidi finale di. La squadra di Vincenzono attendeva di conoscere la sua avversaria e sarà la compagine biancorossa allenata da Alessandro Nesta. Nei sedicesimi di finale Caprari e compagni sono riusciti ad avere la meglio nettamente sul Brescia in un derby lombardo sostanzialmente senza storia. Sarà interesante vedere come i felsinei prepareranno l’impegno essendo protagonisti in tre competizioni, con sia la Serie A che la Champions League in pieno svolgimento. QUANDO SI GIOCAverrà disputata in un giorno ancora da definire a scelta tra i seguenti: 3-4-5 dicembre e 17-18-19 dicembre sono le due settimane in cui si disputeranno gli. L’è ovviamente anche questo da definire. La diretta tv sarà come sempre sui canali Mediaset in chiaro e in streaming su Mediaset Infinity.