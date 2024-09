Basket femminile il Battipaglia perde di nuovo con il Ferrol EuroCup addio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si è conclusa da poco la sfida tra il BAXIe l’O.ME.P.S., match di ritorno dei preliminari dellaWomen 2024. All’A Malata i pronostici erano tutti per le spagnole, forti del netto 47-89 dell’andata e, di fatto, il match aveva poco da raccontare, convirtualmente già fuori dall’. E il parquet non ha smentito le aspettative. Come detto, ildoveva rimontare il -42 dell’andata e così fin dalle prime battute ilgestisce il match, senza spingere troppo, ma anche senza concedere troppo alle avversarie. Le campane se la giocano punto a punto nel primo quarto e un canestro di Rosa Cupido vale il 16-17 con cui si va al primo stop.