Autonomia differenziata opposizioni e Cgil alla consegna delle firme | Gli italiani vogliono fermare questa riforma che spacca il Paese

(Di giovedì 26 settembre 2024) I partiti di opposizione uniti (ad eccezione di Azione) e festanti, assieme a volontari ed associazioni, si sono riunite davanti la Corte di Cassazione per la consegneraccolte, oltre un milione trecentomila, per promuovere il referendum contro l’. “C’è voglia di partecipazione” affermano i leader di partiti da Conte a Schlein, assieme a Maria Elena Boschi, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e il segretario generale dellaMaurizio Landini. Raccolta firma, definita da Conte “un successo”, che si aggiunge a quelle per il referendum sulla cittadinanza e contro il jobs act. Per il numero uno dellasignifica che “i cittadiniriprendersi il loro diritto sulla loro vita”.