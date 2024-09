Andrea Costa C’è ancora voglia di stupire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sul campo il raggiungimento di una salvezza il più tranquilla possibile; dietro le quinte il compimento del passaggio di proprietà dai soci Alessandro Domenicali eRamenghi verso un nuovo consorzio di soci e imprenditori. Un duplice obiettivo accompagnerà durante questa stagione l’Imola (o UPdal nome del nuovo main sponsor), che si affaccia al campionato di serie B Nazionale 2024/2025 dopo probabilmente una delle estati più difficili della sua storia ultra cinquantennale, in cui la possibilità di non rivedere i biancorossi ai nastri di partenza del prossimo campionato a un certo punto sembrava diventare realtà. Così non è stato, e dopo il passaggio della gestione del club nelle mani del duo Christian Pavani e Sofia Conti, l’è pronta a vivere questa stagione di transizione.