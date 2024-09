Aggressione a poliziotti turista arrestato a Ischia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa seminato il panico in un hotel die finito per aggredire iaccorsi per calmarlo il 56ennescozzesestamattina ad, con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti all’interno di una struttura ricettiva del comune capoluogo ischitano a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa del commissariato isolano e relativa ad una persona molesta. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato ilche stava cercando di forzare la porta di una casa vacanze, al cui interno si trovava una donna; ihanno tentato di riportare l’uomo alla calma ma inutilmente: ilha proseguito nella sua condotta aggressiva fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato ed attualmente si trova in stato di arresto.