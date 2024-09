Una parodia Katia Ricciarelli dura stoccata contro Il Volo | volano parole pesanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Per favore non me ne faccia parlare, una": così, intervistata dal Corriere della Sera, ha risposto a una domanda su Il, il trio di artisti composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Mentre su altre due protagoniste della scena musicale attuale, Annalisa ed Elodie, ha detto: "Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle. Adoro Zucchero, Renato Zero, le voci scure che mi arrivano al cuore. Come Cocciante e Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Gianna Nannini". Parlando di carriera e vita privata, l'artista ha spiegato: "Prima ho dato spazio alla carriera, mi ci sono dedicata anima e corpo, infatti mi sono sposata a 40 anni, quando ormai era consolidata. Una scommessa con me stessa, avevo giurato di diventare qualcuno, volevo rendere felice la mia mamma Molara, farla vivere come una regina".