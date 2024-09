Trasparenze estreme nel parterre di Saint Laurent | da Carla Bruni e Kate Moss

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Luci soffuse, specchi che creano riflessi maliziosi, musiche languide, modelle sensuali sul catwalk: inutile negarlo, quella diè la sfilata più sexy che ci sia. Il défilé della maison francese inaugura tradizionalmente la Paris Fashion Week. Alla presentazione della collezione per la spring-summer 2025, disegnata da Anthony Vaccarello, si sono presentate una miriade di star da mezzo mondo. I look? Uno più bollente dell’altro. Le super top Iris LawSono tante le star amiche del visionario stilista Anthony Vaccarello: stagione dopo stagione, le famose non mancano mai alle sfilatee tutte vestono le creazioni del marchio. In questa edizione si sono viste una miriade di modelle. Niente passerella per loro, che sono comodamente sedute in prima fila. Abituate a vestire abiti e accessori esclusivi, hanno messo in mostra i loro look con maestria.