Terza ondata di raid sul Libano Più di 600 morti 2mila feriti Ucciso un capo di Hezbollah L’Iran | eviteremo un’altra Gaza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV a colpire gli. Ai civili libanesi diciamo che la guerra non è contro di loro, che devono liberarsi della morsa degli. Ma chi custodisce per loro un missile in salotto o un razzo nel garage, sappia che non avrà più una casa": così il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito ieri che l’aviazione di Israele ha avuto ordine di annientare il potenziale offensivo della milizia di Hassan Nasrallah. Mentre parlava, un caccia israeliano stava già volando verso Beirut, alla volta della roccafortenel rione Dahya, dove di lì a poco avrebbe centrato eIbrahim Kubaisi, il comandante dell’unità missilistica. Da lunedì l’aviazione ha colpito 2.000 obiettivi nelmeridionale e nella Beqaa, concentrandosi sui magazzini di razzi Katyusha, dei razzi a media gittata e dei missili da crociera.