Temptation Island 12 | l’opinione di Isa sulla terza puntata

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se vi siete persi ladi ieri di, guardando l’immagine qui sopra penserete che le ragazze, e Anna in particolare, stiano guardando l’ennesimo video di strusciamenti tra il fidanzato di turno, in questo caso Alfred, e la tentatrice. Bene, questa volta è qualcosa in più di così, perché nel frame in questione Anna & friends, stanno proprio cercando di ricostruire le dinamiche del delitto. E per delitto intendiamo un durello. Già, amici, il durello di Alfred è stato protagonista di un intero blocco in prima serata su Canale 5. Anna ha proprio focalizzato tutte le sue energie su questa cosa, eh, ha chiesto di vedere il replay, la moviola, ha chiamato il var, ha chiesto delucidazioni alle amiche sulle precise dinamiche del fatto, ha voluto la conferma che lui avesse avuto una “sensazione nelle sue parti più profonde“. Programma surreale, questo, davvero.