Sto facendo l’esame di procedura civile Abbiate pietà | parcheggia male l’auto ma si giustifica con un messaggio sul cruscotto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A Roma, cercare parcheggio può essere stressante. Auto in doppia fila, traffico esagerato e poi c’è sempre quella piccola macchina che ti regala una falsa speranza. Se a questo si aggiunge il fatto di dover sostenere un esame universitario, allora c’è il rischio concreto di una crisi isterica. Ci sarà andato vicino anche uno studente, senza nome, che al minimo spazio libero non ha esitato, lasciandota,, per le strade della Capitale. Dispiaciuto, il giovane si èto ai passanti in una maniera molto originale. Come? Con un bigliettino lasciato sul. “Stodi. Vi prego“, si legge nelscritto dallo studente. A riportare la foto è la pagina Facebook The Roman Post che ha pubblicato il cartello lasciato dal ragazzo. E non sono mancati i commenti, divertiti, degli utenti.