Sempre più alta la richiesta di permessi 104 | Lavoro di cura sempre in capo alle donne

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo. Cresce anche a Bergamo ladiin base alla legge 104: in poco più di due anni e mezzo Inas Cisl è passata d2.113 domande riconosciute del 2022quasi 2.500 che in proiezione saranno lavorate alla fine di quest’anno. A livello nazionale, nel 2023 Inps ha rilevato che il numero dei percettori era in aumento rispetto al 2022 per tutte le tre tipologie di permesso con un +18% per ipersonali, un +14% per iper familiare e un +7% per il congedo straordinario. L’Inps in una nota distribuita nei giorni scorsi ha dichiarato che “ha senz’altro influito quanto previsto dal decreto legislativo 105/2022 che ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” e, in materia di congedo straordinario, ha introdotto il “convivente di fatto” ampliando così la platea dei lavoratori beneficiari deidella legge 104”.