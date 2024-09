Seconda vittoria in Coppa Marche per le ragazze Glasstech contro Metal Fly

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prima gara stagionale per letargateVolley Pesaro, serie C di volley, sul terreno amico del PalaSnoopy, nellagiornata dila giovane e grintosaFly Colli Al Metauro, ben allenata dall’esperto coach Davide Di Tommaso, mentre per le padrone di casa il timone della panchina, visto un impegno di lavoro del coach titolare, era affidato alla sua, ovvero Guendalina Ceccarelli. Gara combattuta con tanti lunghi scambi da entrambe le parti, ma salda sul binario delle padrone di casa che aprivano la contesa con un set quasi perfetto, con una bella prova di forza in attacco. Nel secondo parziale abbiamo assistito a un calo di concentrazione delledella, che hanno aperto le danze con ben 5 errori, inoltre la padrone di casa hanno sicuramente rallentato il proprio gioco, favorendo inevitabilmente le ospiti.