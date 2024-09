Sandro Banchellini il volontario morto mentre stava andando a cercare nonna e nipote dispersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre, la comunità di Latignano, in provincia di Pisa, è stata colpita da una tragedia: è, un notodi 48 anni, travolto da un mezzo pesante sulla Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi di Lavoria.era intervenuto a seguito di un guasto alla sua auto, ma le circostanze che lo hanno portato a fermarsi rimangono ancora da chiarire.era ben conosciuto per aver creato e gestito i gruppi WhatsApp “I Dannati della Fi-Pi-Li”, un’iniziativa volta a raccogliere segnalazioni su incidenti e disservizi lungo l’importante arteria stradale. Era partito da casa poco prima delle 13 per unirsi alle ricerche di Noah e Sabine, un bambino di 5 mesi e ladopo l’esondazione del torrente Sterza.