Ritratti e altro in esposizione le opere di Padella

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "" è la mostra inaugurata nei giorni scorsi nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo. In, ledel pittore Luciano, in arte Settempedano, visitabili fino al 30 settembre nei giorni feriali dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 20. Alla cerimonia di inaugurazione anche il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei: "Questaè un’occasione per riflettere sul valore dell’arte nella vita di tutti noi e sull’importanza di supportare e promuovere gli artisti del nostro territorio". Nato nel 1942 a San Severino, e fin da giovanissimo appassionatosi alla pittura,propone da sempre paesaggi in una policromia vastissima.