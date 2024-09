Ombre cinesi sulla tecnologia Usa Silicon valley bank nel mirino dell’Fbi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Era il marzo del 2023 quando l’America rivisse il brivido di una nuova Lehman Brothers. La, istituto legato a doppio filo all’industria tecnologica californiana, saltava per aria a causa della svalutazione dei portafogli prodotti, riconducibile all’impennata dei tassi decisa dalla Federal Reserve. Per qualche giorno fu il panico, poi si mosse il Tesoro, pilotando First Citizens verso la Svb, salvando il salvabile. Tutto sembrava finito, e forse era proprio così. Ma diciotto mesi dopo ecco che latorna al centro della scena. Motivo? L’Fbi sta indagando su un fondo di venture capital statunitense che ha utilizzato denaro cinese per diventare uno dei primi investitori della Svb. Il che vuol dire che, con ragionevole probabilità, Pechino ha potuto ficcare il naso dentro la banca che ha finanziato parte dell’innovazione tecnologica americana.