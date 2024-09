Nutkao al Re del Marocco l’azienda piemontese dell’ altra Nutella

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In questo mese di settembrefamosa per le sue creme spalmabili alla nocciola simili alladella Ferrero, è stata acquisita dal fondo sovrano del. La cifra? Si aggira intorno ai 450 milioni di euro. L’acquisizione rappresenta un’importante mossa strategica per il, che mira a rafforzare la sua presenza industriale in Europa e, in particolare, in Italia. Ma gioverà davvero all’Italia e, soprattutto, il nuovo proprietario salvaguarderà i posti di lavoro o li taglierà brutalmente? A guidare l’operazione è stato il fondo sovrano di investimento del re Mohammed VI (a destra nella foto in alto) già protagonista di investimenti significativi in vari settori globali. La, fondata nel 1982 a Canove di Govone, in provincia di Cuneo, è specializzata nella produzione di creme spalmabili alla nocciola e al cacao.