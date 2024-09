Nel ristorante si cucinano i gamberi killer | scattano i sigilli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) PRATO – Blitz di Capitaneria di Porto e Asl in undi Prato: nella cella frigorifero c’eranodella Louisiana, i cosiddetti, specie vietata per il commercio. Sono scattati icon tanto di denuncia e maxisanzione al titolare. Gli ispettori pesca della Guardia costiera di Livorno e i funzionari dell’azienda Usl di Prato del Dipartimento della prevenzione – Unità Sicurezza alimentare – hanno eseguito nei giorni scorsi un’approfondita verifica ispettiva in undi Prato gestito da cittadini di nazionalità cinese, nell’occhio delle indagini a seguito di controlli alle frontiere sulle importazioni dei prodotti ittici destinati ad essere commercializzati nella nostra regione.