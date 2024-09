Mbappé confermata la lesione al bicipite femorale | resterà fuori 3 settimane

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gli esami medici fatti stamani su Kylianhanno confermato laal. Ieri aveva lasciato il campo contro l’Alaves accusando il dolore alla coscia sinistra.out 3laalPochi minuti fa è arrivato l’esito in un comunicato del Real Madrid: Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Kyliandai medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata unaaldella gamba sinistra. As riporta: Non ci sarà contro l’Atletico domenica, ma neanche contro Lille in Champions League e Villarreal, oltre a perdere le partite della Francia nella prossima sosta nazionali contro Israele e Belgio.