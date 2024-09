Lotto | in Campania vincite per oltre 80mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppia vincita a Napoli grazie al gioco del. Nel capoluogo campano, come riporta Agipronews, vinti 23.750 in seguito alla combinazione 9-15-84 sulla ruota di Napoli,a una da 22.500 grazie ai numeri 9-15-24 sempre sulla ruota di Napoli, combinazione che ha portato a un'altra vincita da 22.500a Pozzuoli. L'ultimo concorso delha distribuito 7,7 milioni di, per un totale di 935 milioni da inizio anno. Sempre nel capoluogo campano vinti 20milain seguito a un "9" in un'estrazione frequente. Da segnalare anche dueda 6.300ciascuna a Pompei (NA). L'ultimo concorso del 10eha distribuito 25,5 milioni di, per un totale di 2,8 miliardi da inizio anno.