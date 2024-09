Kim Jong-Un che delusione Rieccolo con l’atomica ma i palloncini di monnezza erano un’idea geniale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Apprendo con dispiacere e sconcerto che nei giorni scorsi la Corea del nord ha testato nuovi missili balistici tattici, per giunta pochi giorni dopo aver mostrato al mondo le prime immagini di un impianto per l’arricchimento dell’uranio (pare che la Russia di Putin gli stia dando una mano a fare progressi con le armi nucleari). Mi dispiaccio non tanto per un generico pacifismo (non sono così ingenuo da pensare in una improvvisa riconciliazione fra le due Coree); quanto perché nei mesi scorsi avevo creduto che Kim-Un avesse dato una svolta davvero rivoluzionaria alle sue offensive contro la Corea del sud, per giunta con un’intuizione non solo militare. Sto parlando delle centinaia di palloni pieni di spazzatura e feci (anche umane) con i quali a giugno la Corea del nord ha attaccato quella del sud, lanciandoglieli oltre confine.