Iran approvato dal Consiglio dei Guardiani un progetto di legge per promuovere la cultura della castità e dell’hijab

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mercoledì ildei, un potente organismo che esamina la leggi e supervisiona la loro applicazione in, haun nuovo disegno dipresentato alcuni mesi fa dalla Commissione giudiziaria e legale del Parlamento. Il provvedimento è stato pensato per “lae per proteggere la salute sociale” sinel comunicato dell’agenziaiana Mizan. Il testo prevede sanzioni che vanno da multe pecuniarie a restrizioni nell’uso di internet, dal divieto di viaggio all’estero a periodi di reclusione più lunghi per chi non porta correttamente l’hijab e per che promuove “nudità ed indecenza” sui social. Le norme in vigore ingià puniscono chi non porta il velo con un periodo di reclusione che va dai 10 giorni ai 2 mesi.