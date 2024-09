Ilaria Galassi è stata fidanzata con Pietro Taricone | Come ci siamo conosciuti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ora è una concorrente del Grande Fratello, ma nel 2020 rilasciò un’intervista piuttosto polemica in cui disse: “Grande Fratello? Chiamano tutte le ex ragazze di Non è la Rai tranne me!“. “Vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip” – le sue parole – “Mi piacerebbe mettermi in discussione, vedere quanta pazienza e tolleranza ho, scoprire chi mi manca veramente, a chi penso assiduamente. Vorrei mettermi alla prova con una convivenza forzata con persone che non conosco. È una sfida che vorrei fare con me stessa. Ma chiamano tutte le ex ragazze di Non è la Rai tranne me“. In quella stessa intervistaha dichiarato per la prima volta di aver avuto una storia conprima che entrambi diventassero famosi: era il 1991 ed avevano 15 anni. “Io e? Eravamo cuccioli. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91.