Il golpe delle cornacchie a Milano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le sei e mezza di una domenica mattina. Notte insonne, appena fa giorno esco col cane. Quasi freddo, in un autunno improvviso. Ma mi colpisce ciò che non sento: nessun rumore dalla strada, dalle case. Dormite ancora tutti, sorrido, e affondo i passi in questo strano silenzio. Ma appena tace il tonfo del portone alle mie spalle, esplode uno schiamazzo festoso.: tutte ledi questa via alberata, nella pace dell’alba, giocano. Una a volo radente, bassa sull’asfalto, percorre la strada come una saetta. Poi, una seconda. Dai noci selvatici altre si alzano in volo, gridando la loro aspra risata. A volte pare che leridano di noi. Ma stamattina è chiaro che giocano: nel pallore di una domenica di settembre, mentredorme. Cammino piano, per non disturbarle.