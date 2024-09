Il destino ci sfida l' Italia è pronta Meloni all' Onu | i due incontri riservati che possono cambiare tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sull'Ucraina "la linea non cambia". "Imperativo" il cessate il fuoco al Gaza e il contemporaneo rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. E "l'a fare la sua parte", perché "ilci". Giorgiainterviene all'Assemblea generale dell'Onu a New York e mette tutte le carte in tavola in 15 minuti di discorso. Si chiude così la tre giorni americana della premier, con un "bilancio positivo". Nell'aula del Palazzo di Vetro la presidente del Consiglio chiarisce subito: questa "è un'epoca molto complessa che impone di ragionare in modo completamente nuovo, un'epoca in cui la 'ferita' dell'attacco russo all'Ucraina ha minato il sistema internazionale e sta avendo effetti destabilizzanti ben oltre i confini di quella guerra e come un domino riaccende e fa detonare altri conflitti".