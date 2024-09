I fratelli Corsaro | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I: leQuesta sera, mercoledì 25 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la secondade I, serie televisiva italiana diretta da Francesco Miccichè con protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. La serie è tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Nell’episodio in onda stasera, Fabrizio, inviato aelferro per scrivere un articolo sull’omicidio del funzionario comunale Nicola Prestipino, si trova al centro di un caso delicato. Il principale sospettato è Fogazza, il sindaco del paese, che si rivolge a Roberto per la sua difesa.