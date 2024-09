Guidava da criminale temiamo se la cavi con una pena mite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Reggio Emilia, 25 settembre 2024 – “Dopo aver perso in un colpo solo tre figli e un nipote, per una condotta di guida– quel giorno siamo morti anche noi – ed avere disperato bisogno, e diritto, di ricevere un po’ di giustizia, non possiamo finire noi sul banco degli imputati”. Sono ancora sconvolti. Amareggiati. Distrutti da un dolore che non si può cancellare. Soprattutto con una gran voglia di spiegare e precisare. Ardian e Anjeza Hyseni, il giorno dopo. Sono i genitori di Shane, Resat e Rejana, rispettivamente di 22, 11 e 9 anni, nonché nonni del piccolo Mattias, figlio di Shane, di apun anno e quatto mesi.