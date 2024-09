Follonica Gavorrano D’Este | Sono contento per la doppietta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cinquantasei minuti per segnare la sua primacon la maglia del. Nicholasè stato il migliore in campo tra i minerari della sfida con la Sangiovannese. L’attaccante biancorossoblù si è meritato la palma di migliore in campo dopo la grande prestazione e lacontro la formazione valdarnese, che ha permesso ai ragazzi di Masi di aggiudicarsi la gara vincendo per 3-0: prima da titolare, dopo due spezzoni di gara, e prime reti per l’attaccante emiliano. Cresciuto nelle giovanili del Progresso, prima dell’esperienza all’ombra del Monte Titanoha giocato con le casacche di Mezzolara, Bentivoglio, Casalecchio Calcio, Medicina, Progresso, Virtus Castelfranco, San Felice e Crevalcore. Vanta dunque già un’ottima base di esperienza, con 43 gol fatti nelle ultime tre stagioni, di cui 20 in serie D e 23 in Promozione.