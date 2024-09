Fedez nuovo scoop di Fabrizio Corona | Ha tradito Chiara con una famosa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Personaggi tv., lodi: con chi avrebbeè tornato in queste ore sulla scena musicale con unbrano intitolato Allucinazione Collettiva, dove pone fine al dissing con Tony Effe e dove racconta per la prima volta la sua verità sulla fine del matrimonio con l’imprenditrice digitaleFerragni. Da giudice di X Factor al re del gossip il passo è stato breve e orasi ritrova a fare dii conti con, il quale ha lanciato unsugli ex Ferragnez. ( dopo le foto) Leggi anche: “La vita in diretta”,sbotta con l’inviata: il motivo Leggi anche: Dissing al veleno trae Tony Effe, interviene Selvaggia Lucarelli: chi difende Leggi anche:Ferragni, iltatuaggio fa discutere: c’entraLeggi anche: “Mi manchi”.