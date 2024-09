Fabrizio Corona svela nuovi retroscena sul dissing tra Fedez e Tony Effe

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) All’origine di tutto ci sarebbe stato un tradimento Da settimane non si parla d’altro. Iltraha animato le pagine di cronaca rosa del web e non solo. Nelle ultime ore, sulla vicenda, è intervenuto. L’ex re dei paparazzi, ospite del podcast Gurulandia ha spiegato che all’origine del litigio ci sarebbe un tradimento., durante il matrimonio, avrebbe avuto una breve storia con Taylor Mega, fidanzata all’epoca di. «Quando si sono separatie Chiara Ferragni, lei era in decadenza totale, aveva perso tutto e tanti pensavano che la rottura fosse una montatura – ha detto-. Credevano che fosse una mossa per distogliere l’attenzione, ma non era affatto così. Ora qualcuno pensa che sia fake anche la storia del. Magari, ma non è così.