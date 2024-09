Era quasi sempre primavera a Molgora River

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Negri Quando i mattini venivano su belli vispi e tersi laggiù in fondo alla circovallazione, ecco, col senno e gli anni di poi, mi pare che tutti vivessero la loro storia, alta o comune che fosse, in un posto vero. E che tutti si raccontassero già da vivi, per carattere estro o miserie, nella loro Spoonlombarda. La mia era, da un torrentello – ma dal nome femminile, come tanti corsi d’acqua delle mie parti, dall’Adda alle rogge – che lambisce Melzo a mezzogiorno. I mattini venivano su belli vispi, specie di. Era, a. Nel solito, portentoso mattino, vedevo arrivare in bici, col sole in poppa, il fattorino portagiornali e mille altri mestieri, detto Scarseggia. Aveva gli occhi azzurri e indomiti del pescatore jellato di zio Ernest, i bambini dicevano che, con un po’ di impegno, sarebbe stato capace di far nevicare.