Cda Rai oggi il voto senza accordo Aventino per il Pd M5S e Avs in Aula

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E alla fine arrivò il giorno. E l’non c’è.senatori e onorevoli saranno chiamati a votare – forse per l’ultima volta con le regole volute da Matteo Renzi – i quattro consiglieri Rai. Più che un’elezione, un grande salto nel buio, visto che non c’è alcuna intesa. Né all’interno della maggioranza, né tra maggioranza e opposizioni. Nonostante le trattative, febbrili, siano continuate fino a ieri notte. I dubbi del Pd, poi la scelta dell’Soprattutto sul possibile nome di un presidente di garanzia votabile anche dalle opposizioni. Fino all’ultimo, il centrodestra ha spinto per un profilo della propria area che potesse essere minimamente condivisibile dal centrosinistra, e sull’altro fronte si è proposta la soluzione inversa: da qui l’impasse.