Biotech Week una settimana di eventi e manifestazioni Domenica 29 appuntamento a Città della Scienza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Torna per la sua XII edizione, la: unadi, coordinata e promossa in Italia da Assobiotec-Federchimica, che ha l’obiettivo di raccontare un metasettore: quello delle biotecnologie e delle biosoluzioni che l’Unione Europea ha recentemente definito una delle aree più promettenti del secolo. Dal 24 settembre al 1° ottobre – e nellaprecedente e successiva con una serie disatellite – saranno oltre novanta gli appuntamenti che animeranno il calendario nazionale:on site, online e ibridi, tutti ad accesso gratuito. Ci saranno conferenze scientifiche, laboratori, visite guidate e virtuali nei centri di ricerca e nelle imprese dove si fa innovazione, incontri e webinar per approfondire tematiche di attualità, seminari e tanto altro per pubblici di tutte le età.