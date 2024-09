Assolto il figlio 20enne di un ex boss a Napoli | incapace di intendere e volere

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 25 settembre 2024)– Il Tribunale dihaun ventenne,di un exdella camorra, perché ritenuto “die dial momento dei fatti”. Il giovane era accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna e di rapina, in due diversi procedimenti giudiziari. Grazie a una serie di perizie psichiatriche presentate dal suo legale, l’avvocato Giuseppe De Gregorio, è stata dimostrata l’esistenza di una patologia psichiatrica che non era adeguatamente trattata con farmaci al momento degli episodi contestati. Le perizie, condotte dai giudici dei due procedimenti, hanno confermato la malattia, permettendo l’avvio delle cure presso il Dipartimento di Igiene Mentale dell’ASL1. Le assoluzioni per i reati di rapina e stalking sono arrivate, rispettivamente, pochi giorni fa e nel mese di luglio.