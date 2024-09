Antitrust | istruttoria su Shein per possibile pubblicità ingannevole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) –finisce nel mirino dell’. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’nei confronti di Infinite Styles Services CO. Limited con sede a Dublino, che gestisce il sito web italiano di, per lazza di alcune affermazioni ambientali contenute nelle sezioni “#theknow”, “evolu” e “Responsabilità sociale” del sito.com. Secondo l’Autorità, a fronte della crescente sensibilità dei consumatori per l’impatto delle loro scelte di consumo sull’ambiente, la società cercherebbe di veicolare un’immagine di sostenibilità produttiva e commerciale dei propri capi d’abbigliamento attraverso asserzioni ambientali generiche, vaghe, confuse e/o fuorvianti in tema di “circolarità” e di qualità dei prodotti e del loro consumo responsabile.