Uno di noi la recensione | una fiacca storia americana X

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 24 settembre 2024) Il film: Uno di noi, 2020. Diretto da: Thomas Bezucha. Genere: thriller, western. Cast: Kevin Costner, Diane Lane, Leslie Manville, Will Brittain, Jeffrey Donovan. Durata: 114 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Dopo la morte del figlio, un’ex sceriffo e sua moglie lotteranno per sottrarre il nipotino a una pericolosa famiglia, guidata da una folle matriarca. A chi è consigliato? Uno di noi è consigliato a chi ama i ritratti americani nostalgici e una narrazione semplice, lenta e poco contrastiva. E ai fan di Kevin Costner. Adattamento dell’omonimo romanzo di Larry Watson, Uno di noi mette in scena una travagliata vicenda familiare, all’insegna di un sentimento di vendetta cieca, che porta i protagonisti ad agire nel più giusto, quanto folle, dei modi.