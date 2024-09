Tv | ascolti Discovery 1 5 milioni il picco di Amadeus

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 24 settembre 2024) ROMA – In access la nuova puntata di ‘Chissa chi è’, condotto da, raggiunge un ascolto medio di 750.000 spettatori, share sul pubblico totale: 3,6%.d’ascolto: 1.500.000 spettatori. Nel preserale, per ‘Cash or trash Chi offre di più?’, condotto da Paolo Conticini: 626.000 spettatori, share sul pubblico totale 3,5%.d’ascolto: 928.000 spettatori. In prima serata, il film ‘È già ieri’ registra 452.000, share sul pubblico totale 2,6%.d’ascolto: 665.000. Nove 8° canale nazionale nelle 24 ore con il 2,3% di share sul pubblico totale e 7° canale nazionale in prima serata con il 3,2% di share. Su Real Time in access, ‘Casa a Prima Vista’ segna 773.000 spettatori, share sul pubblico totale: 3,7%. Share sul target Donne 15-54 anni: 7,2%, 4° canale durante la messa in ondad’ascolto: 927.000 spettatori.