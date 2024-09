Tra le pieghe della moda Il database di fibre green testato dalle università

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Una banca dati con tessuti sostenibili,innovative, applicazioni e aziende che hanno adottato processi tessili responsabili. Non solo a parole.Tutte le certificazioni a livello di prodotto, processo e aziendale sono esplicitate, anche per evitare di scivolare nel “washing“. La piattaforma digitale, sulla quale è pubblicato il, si chiama “R4MilanoEcosystem“ ed è nata sotto l’ala di Musa (Multilayered Urban Sustainability Action), l’ecosistemaricerca finanziato con fondi del Pnrr, che vede in campo leBicocca, Politecnico, Bocconi e Statale, insieme a partner pubblici e privati.