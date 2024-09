Torre del Greco sedicenne cade dal secondo piano della scuola | è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024)incidente questa mattina presso l’Istituto Pantaleo didel. Uno studente è precipitato da un’aula situata alsede centrale, in via Cimaglia, per cause che restano ancora da accertare. L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e il personale, suscitando preoccupazione tra compagni e insegnanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la polizia e gli agenti di polizia municipale. Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente, mentre la zona è stata transennata per permettere lo svolgimento delle indagini. Il giovane in gravi condizioni Un’ambulanza del pronto soccorso è giunta rapidamente sul luogo per prestare i primi soccorsi al ragazzo, del quale non è stata ancora resa nota l’età.