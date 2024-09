Studenti protagonisti al convegno ’Il cavallo atleta e terapeuta’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Glidelle classi 3ªS e 4ªS del Liceo Scientifico Sportivo ‘Antonio Orsini’ accompagnati dai docenti Maria Cristina Calvaresi, Sara Brunetti e Domenico Chiovini hanno partecipato all’Auditorium Neroni al’Ilorganizzato dal Concorso Ippico ‘Città di Ascoli’ in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri. Ilcoordinato dalla giornalista Veruska Cestarelli è stato aperto dal saluto del sindaco Marco Fioravanti affiancato dagli assessori Donatella Ferretti e Nico Stallone. Un incontro molto interessante in cui glidello ‘Sportivo’ hanno ascoltato da Presidente Nazionale Fise, Marco Di Paola e dalla Presidente Marche, Gabriella Moroni, come il progetto ‘mira ad avvicinare i ragazzi che non ne conoscono l’infinita bellezza.