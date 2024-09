Spazzafumo in bilico | consiglio convocato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Ildella verità è alle porte. La nuova riunione in assise è stata convocata per sabato 28 settembre alle 8. Quindici i punti da discutere in, e il più atteso di tutti è senza dubbio il tredicesimo, che corrisponde alla votazione sul bilancio delle società partecipate. Dato che formalmente la maggioranza non è più tale, l’approvazione di questo passaggio potrà essere assicurata solo da un appoggio esterno: sarà in quel momento dunque, che si vedrà se Umberto Pasquali e Martina De Renzis vorranno dare nuovo ossigeno al mandato amministrativo dioppure voltare pagina e staccare la spina. Non è escluso, peraltro, che possano esserci sorprese da destra, anche se la coalizione di minoranza si è sempre dimostrata critica nei confronti dell’attuale amministrazione. In assise, comunque, verranno discussi punti altrettanto interessanti.