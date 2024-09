SKY – Conte e Oriali riformano il Napoli | regole ferree per tutti e nuovo clima di squadra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024) De Laurentiis escluso dai ritiri, Lelegarante dell’ordine: in casacon l’arrivo diè cambiata più di una cosa. Con l’arrivo di Antoniosulla panchina del, è evidente che l’atmosfera nellaè cambiata radicalmente. La nuova gestione ha portato con sé un’organizzazione rigorosa eprecise che coinvolgono non solo i giocatori, ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis. A parlarne è stato Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, durante il programma ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8. Unin CasaUgolini ha sottolineato come, fin dai primi giorni di ritiro a Dimaro, si sia percepita una trasformazione all’interno del gruppo. “Con l’arrivo disin dai primi giorni di ritiro a Dimaro nel gruppoè cambiata l’aria. Il gruppoha delleprecise che vanno rispettate.