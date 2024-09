Sciopero alla Coca Cola | Carichi di lavoro insostenibili così non viviamo più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Sesto San Giovanni (Milano) – “Dovrei occuparmi dei contatti con la distribuzione, delle vendite, di tutta questa parte più commerciale. Invece, mi ritrovo a dover allestire i corner nei supermercati e a caricare e scaricare tutta l’attrezzatura, i banner, gli scatoloni”. Giuseppina Manca lavora inda 27 anni. Oggi, martedì 24 settembre, era in piazza Indro Montanelli al presidio che è stato convocato dalle organizzazioni sindacali per dire “basta” adinon più sostenibili. Presidio dei lavoratori della rete commercialeHbc Italia per gli eccessividia Sesto San Giovanni (Milano), 24 settembre 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI “Faccio l’architetto e il muratore, praticamente – ironizza -. La mia giornata tipo? Esco da casa alle 7,15, uso la pausa pranzo per inserire gli ordini o per occuparmi degli espositori.