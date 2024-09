Riccione due mesi di eventi per Natale | le novità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Svelata la programmazione deglinatalizi che dal 24 novembre si protrarrà fino al 24 gennaio. Confermare una serie di concerti e altre attrazioni accompagnate da una grande: il “Lungomare Park”, pista per pattinare su ghiaccio che zigzagando tra aiuole illuminate e fontane con zampilli, da piazzale Roma si protrarrà fino al porto sul lungomare della Libertà. In fase di progettazione il percorso, che si annuncia unico e suggestivo, legato all’acqua, elemento aristotelico che lega tutte le location della mappa natalizia, declinato in ogni sua forma, liquida, solida e gassosa.