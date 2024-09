Pattinaggio artistico | manca sempre meno al ritorno sul ghiaccio di Daniel Grassl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024)e tornerà suluno degli atleti più rappresentativi del movimento delitaliano. La prossima settimana infattifarà il suo debutto stagionale dopo un’intera annata sportiva passata fuori dalle competizioni, complice l’autosospensione a partire dal settembre 2023 causata da una questione davvero intricata riguardante tre controlli antidopingti durante il suo trasferimento in Russia alla corte di Eteri Tutberidze. Ad ospitare il came back del talento altoatesino sarà la città kazaka di Astana, nel contesto dell’ormai tradizionale Denis Ten Memorial, evento inserito nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2024/2025 in programma dal 3 al 6 ottobre.